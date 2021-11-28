Женская сборная России по регби-7 заняла 4-е место на первом этапе Мировой серии

26-27 ноября в Дубае прошёл первый этап Мировой серии по регби-7 среди женских команд сезона-2021/2022. В турнире приняли участие 10 команд, на предварительном этапе разбитых на 2 группы по 5 в каждой. Стоит добавить, что из-за логистических проблем, связанных с распространением коронавируса, этапы в Дубае пропускает сборная Новой Зеландии.

На групповом этапе россиянки обыграли бронзовых призёрок Олимпиады в Токио команду Фиджи 27:19, сборные Ирландии (14:5) и Канады (17:10). Лишь в стартовой встрече подопечные Александра Алексеенко уступили Великобритании 7:12. По итогам предварительного этапа три команды группы В набрали по 10 очков, однако благодаря лучшей разнице игровых очков в финал вышли фиджийки. Сборная России отправилась играть за третье место со сборной Франции. Матч за «бронзу» нашим девушкам не удался, крупное поражение 0:40 и итоговое 4-е место.

Самыми результативными в составе сборной России стали Байзат Хамидова, Алена Тирон и Дарья Норицина, набравшие по 15 очков.

Второй этап Мировой серии сезона-2021/2022 пройдёт в Дубае 4-5 декабря.

«Очень сложно оценить турнир после такого финала, пусть и малого. И для меня, и для команды нет финалов больших или малых. Мы играли в том, которого заслуживали. Но за такой финал стыдно. В первую очередь за всю работу. И все матчи, которые были до этого, уже не идут в счёт. Видно, что коэффициент прочности у нашей команды очень низкий. Нужно много работать, чтобы такие финалы впредь не повторялись. Хочу извиниться перед нашими болельщиками, потому что они не заслуживают такого. Думаю, прежде всего нужно дать оценку своей работе. И она была очень низкой. А что касается игроков… Если некоторые девочки считают, что предел мечтаний – это играть в финале, то нам не по пути. Либо должен быть другой тренерский штаб», — сказал главный тренер сборной России Александр Алексеенко.

Статистика всех матчей сборной России

Групповой этап

Великобритания – Россия — 12:7

Результативные действия сборной России: попытка – Тирон; реализация – Середина.



Фиджи – Россия — 19:27



Результативные действия сборной России: попытки – Хамидова (2), Норицина (2), Лушина; реализация – Лушина.

Россия – Ирландия — 14:5



Результативные действия сборной России: попытки – Тирон, Середина: реализации – Середина (2).

Россия – Канада — 17:10



Результативные действия сборной России: попытки – Норицина, Хамидова, Тирон; реализация – Середина.

Матч за 3-е место

Франция – Россия – 40:0