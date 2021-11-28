Карлсен: я сыграл две партии чёрными, поэтому могу быть доволен равным счётом

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен прокомментировал результат третьей партии матча за титул чемпиона мира с россиянином Яном Непомнящим. Партия закончилась ничьей, текущий счёт — 1,5:1,5.
«Конечно, я делал довольно странные ходы, но всё сработало. Я не видел никакой угрозы со стороны белых. В целом, мне кажется, партия получилась довольно логичной. Не могу сказать, что партия была для меня очень комфортной. Я всё время пытался уравнять игру, но в целом нормально.
Прошло всего три партии, впереди ещё много времени. Я бы не стал делать серьёзные выводы. Могу сказать, что я сыграл две партии чёрными, поэтому могу быть доволен равным счётом. Вчера, вы видели, была совсем другая партия.
Конечно, самый вероятный результат любой партии – это ничья. Практически любая партия может взорваться, но точно не сегодняшняя», — передаёт слова Карлсена корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
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