Летающий лыжник, который более недели не мог покинуть Россию, вернулся в Польшу

Польский прыгун на лыжах с трамплина Клеменс Муранка, который из-за обнаруженного у него коронавируса более недели не мог вылететь из России, вернулся в Польшу. Соответствующее видео он опубликовал в «сториз» своего «инстаграма».

Муранка, американец Декер Дин и ассистент тренера сборной Германии Бернхард Метцлер, сдавшие положительные тесты на коронавирус на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле, лечились от коронавируса в частной клинике Свердловской области. Что касается Дина, то его выписали ещё в середине минувшей недели.

В общем зачёте Кубка мира по прыжкам с трамплина лидерство удерживает представитель Германии Карл Гайгер, у него 305 очков. Лучший из россиян, Даниил Садреев, с 39 очками идёт на 24-м месте.