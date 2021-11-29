Летающий лыжник, который более недели не мог покинуть Россию, вернулся в Польшу
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Польский прыгун на лыжах с трамплина Клеменс Муранка, который из-за обнаруженного у него коронавируса более недели не мог вылететь из России, вернулся в Польшу. Соответствующее видео он опубликовал в «сториз» своего «инстаграма».
Муранка, американец Декер Дин и ассистент тренера сборной Германии Бернхард Метцлер, сдавшие положительные тесты на коронавирус на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле, лечились от коронавируса в частной клинике Свердловской области. Что касается Дина, то его выписали ещё в середине минувшей недели.
В общем зачёте Кубка мира по прыжкам с трамплина лидерство удерживает представитель Германии Карл Гайгер, у него 305 очков. Лучший из россиян, Даниил Садреев, с 39 очками идёт на 24-м месте.
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