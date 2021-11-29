Зимняя Универсиада 2021 года отменена из-за появления нового штамма коронавируса

Организаторы зимней Универсиады 2021 года приняли решение об отмене турнира из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщает Inside the Game.



Напомним, Универсиада-2019 должна была пройти в Люцерне (Швейцария) с 11 по 21 декабря. Изначально соревнования были запланированы на январь текущего года, однако были перенесены из-за пандемии коронавируса.

«Нам невероятно жаль, что мы не сможем провести это грандиозное мероприятие. Хотим поблагодарить всех, кто так много работал и инвестировал в нашу идею.



Мы убеждены, что кампания «Люцерн-2021» оставит долгосрочное наследие швейцарскому спорту. Даже несмотря на отмену самих соревнований.



К примеру, в связи с зимней Универсиадой было запущено и реализовано почти 50 различных проектов в самых различных областях», — заявил глава федерации студенческого спорта Швейцарии Майк Курт.