Юлия Ефимова не вошла в состав сборной России на ЧМ по плаванию на короткой воде

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова не вошла в состав национальной сборной на чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ) с 16 по 21 декабря.

Имени Ефимовой нет в опубликованном пресс-службой Всероссийской федерации плавания составе.

В него вошли:

Елизавета Агапитова, Илья Бородин, Михаил Вековищев, Иван Гирев, Ника Годун, Владислав Гринёв, Егор Доломанов, Михаил Доринов, Александр Егоров, Анна Егорова, Мария Темникова, Александр Жигалов, Мария Каменева, Анастасия Кирпичникова, Дарья Клепикова, Климент Колесников, Олег Костин, Александр Кудашев, Даниил Марков, Анастасия Маркова, Андрей Минаков, Владимир Морозов, Розалия Насретдинова, Андрей Николаев, Екатерина Никонова, Даниил Пасынков, Валерия Саламатина, Павел Самусенко, Данил Семьянинов, Николай Снегирёв, Анастасия Сорокина, Кирилл Стрельников, Максим Ступин, Арина Суркова, Алексей Ткачёв, Дарья Устинова, Александр Харланов, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова, Даниил Шаталов, Ирина Шваева, Роман Шевляков, Александр Щёголев и Андрей Жилкин.