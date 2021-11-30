Магнус Карлсен показал, как провёл день отдыха перед четвёртой партией с Яном Непомнящим

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен опубликовал новый пост в своём «инстаграме». Гроссмейстер сообщил, что в день отдыха между партиями за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим сыграл в футбол.

«День отдыха», — подписал фото Магнус.

Пост доступен в «инстаграме» Магнуса Карлсена

Три первые партии матча за звание чемпиона мира в Дубае (ОАЭ) завершились вничью, четвёртая состоится сегодня, 30 ноября. Далее партии пройдут 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря. Начало всех партий – в 15:30 мск.

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