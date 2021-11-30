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Расписание матчей женской сборной России по гандболу на ЧМ в Испании

Расписание матчей женской сборной России по гандболу на ЧМ в Испании
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Стало известно расписание чемпионата мира по гандболу среди женщин, который пройдёт в Испании с 1 по 19 декабря.

В турнире впервые в истории примут участие 32 сборные. На групповом этапе соперниками российских гандболисток станут команды Сербии, Камеруна и Польши.

Расписание матчей группы B:

3 декабря.
Россия — Камерун. 18:00
Сербия — Польша. 20:30

5 декабря.
Польша — Россия. 18:00
Сербия — Камерун. 20:30

7 декабря.
Камерун — Польша. 18:00
Россия — Сербия. 20:30

Ранее стало известно, в каком составе выступит сборная России. В заявку на отдельный матч чемпионата мира можно вносить 16 гандболисток. По ходу турнира разрешается сделать пять замен, используя игроков из расширенного состава. В этот лимит не будут входить замены гандболистов с подтверждённым заражением коронавирусом.

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