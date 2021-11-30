Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Французский горнолыжник продырявил себе ногу веткой от дерева во время тренировки

Французский горнолыжник продырявил себе ногу веткой от дерева во время тренировки
Комментарии

Французский горнолыжник Адриен Тео был доставлен в больницу с дырой в ноге после того, как врезался в дерево на тренировке, сообщает The Sun.

Спортсмен готовился в Колорадо (США) к соревнованиям по скоростному спуску, однако ошибся при спуске с трассы и вылетел за её пределы, где врезался в дерево. У Тео перелом большой берцовой кости и разрыв трицепса. Кроме того, ветвь дерева проткнула ему бедро, в результате чего в его ноге образовалась дыра.

«Привет всем, я здесь, чтобы сообщить вам некоторые новости после несчастного случая, который произошёл в прошлый понедельник на тренировке в США. Я не был в состоянии сообщить новости раньше, извините. Мне очень повезло, учитывая обстоятельства, ничего жизненно важного задето не было, а это самое главное», — написал Тео в одной из социальных сетей.

Поделиться
Теги Другие •••

Источник: The Sun

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021