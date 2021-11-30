Французский горнолыжник продырявил себе ногу веткой от дерева во время тренировки

Французский горнолыжник Адриен Тео был доставлен в больницу с дырой в ноге после того, как врезался в дерево на тренировке, сообщает The Sun.
Спортсмен готовился в Колорадо (США) к соревнованиям по скоростному спуску, однако ошибся при спуске с трассы и вылетел за её пределы, где врезался в дерево. У Тео перелом большой берцовой кости и разрыв трицепса. Кроме того, ветвь дерева проткнула ему бедро, в результате чего в его ноге образовалась дыра.
«Привет всем, я здесь, чтобы сообщить вам некоторые новости после несчастного случая, который произошёл в прошлый понедельник на тренировке в США. Я не был в состоянии сообщить новости раньше, извините. Мне очень повезло, учитывая обстоятельства, ничего жизненно важного задето не было, а это самое главное», — написал Тео в одной из социальных сетей.
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