Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в день рождения норвежца в матче за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен провели четвёртую партию матча за мировую шахматную корону. Она закончилась ничьей. Первые три партии соперники также завершили вничью. Таким образом, общий счёт матча стал 2:2.

Отметим, что сегодня, 30 ноября Карлсен отмечает день рождения. Ему исполнилось 31.

Матч за звание чемпиона мира будет состоять из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определён, шахматисты сыграют тай-брейк.

Далее партии запланированы на 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря. Начало всех партий – в 15:30 мск.

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионат».