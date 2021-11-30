Россияне сразятся со звездой Netflix на чемпионате мира по скоростной сборке кубика Рубика

Четвёртого декабря стартует чемпионат мира по скоростной сборке кубика Рубика. Россию на онлайн-турнире представят Андрей Че, Екатерина Канаева, Дарья Белоногова и Михаил Токарев.

Всего в соревнованиях примут участие 32 самых быстрых спидкубера планеты. Их выбрали по итогам отборочных этапов интеллектуальной спортивной игры, в которой приняли участие около 4 200 спортсменов из более чем 50 стран.

В числе прочих конкуренцию россиянам составит звезда платформы Netflix и действующий чемпион Макс Парк. В прошлом году Парк и Феликс Земдегс, звёзды популярного документального фильма Netflix «Спидкуберы», сразились друг с другом в захватывающем финале спидкубинга, причём Парк вырвал победу у соперника за 5,9 секунды.

Соревнования пройдут в двух дисциплинах:

«Одной рукой»: в соревновании по сборке кубика Рубика одной рукой участники будут использовать либо правую, либо левую руку.

«Рескрамбл»: в этом соревновании участникам выдаётся собранный кубик Рубика, и они должны воспроизвести случайно сгенерированный паттерн кубика. С 43 квинтиллионами возможных «скрамблов» кубика Рубика это соревнование считается значительно более сложным, чем традиционное решение головоломки.

Чемпионат мира проводится уже четвёртый год подряд и является кульминацией соревнований по скоростной сборке кубика Рубика.