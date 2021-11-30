Марк Глуховский: Непомнящий не показывает робости, но и не джигитует

Исполнительный директор федерации шахмат России Марк Глуховский прокомментировал результат четвёртой партии матча за мировую шахматную корону, за которую сражаются россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен. Партия закончилась ничьей, текущий счёт — 2:2.

«Ян и Магнус не демонстрируют своей лучшей игры. У каждого из них есть более содержательные партии. Безусловно, виден высокий уровень подготовки с обеих сторон. Также можно сказать, что Ян пока ни в чём не уступает Карлсену. Не было ещё ни одного момента, когда можно было бы потревожиться за Непомнящего.

Ян играет свежие дебюты. В подготовке всегда идёт упор на чёрный цвет, потому что главное не уступить. Чёрными Ян оба раза сыграл достаточно редкие варианты, которые он особо-то и не играл: русская партия и каталон. Это очень огнеупорные варианты. Видно, что он провёл огромную подготовку.

Белыми Ян тоже идёт уверенно, там были две версии классического начала для первенства мира — испанской партии. Можно сказать, что дебют достаточно равный. Также Непомнящий не показывает робости, но и не джигитует. Очень комфортное начало для болельщиков Яна, повторюсь, идёт равная борьба.

Сейчас мы видим другого Яна. В таком матче, конечно, очень высока цена поражения. Это не турнир, где можно отыграться. Естественно, стратегия выстраивается так, чтобы быть на стороже, но и не уклоняться от борьбы», — сказал Глуховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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