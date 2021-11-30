Карлсен прокомментировал очередную ничью в матче с Непомнящим за шахматную корону

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен прокомментировал результат четвёртой партии матча за титул чемпиона мира с россиянином Яном Непомнящим. Партия закончилась ничьей, текущий счёт — 2:2.

«В принципе я ожидал, что будет русская партия. Конечно, я не мог представить, в какую линию пойдёт Ян, но в целом я понимал, что вероятность её появления велика. Я пытался выбирать удобные для себя варианты, но это не сработало. Ничья – нормальный результат.

В эндшпиле у меня было два часа, и мне нужно было их использовать, чтобы попытаться найти хоть что-то, поэтому я так долго размышлял над заключительными ходами. В таких принципиальных вариантах, как был сыгран сегодня, трудно избежать ничьей. Иногда получается, но чаще – нет. Я бы хотел найти больше возможностей для борьбы, но не смог ничего придумать. Думаю, ничья – это нормальный результат, когда соперник так хорошо готов», — сказал Карлсен на послематчевой пресс-конференции.

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