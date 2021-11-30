Карлсен ответил, будет ли праздновать день рождения во время матча за шахматную корону

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен рассказал, каково играть в матче за шахматную корону в свой день рождения. Норвежец в своё 31-летие сыграл вничью с россиянином Яном Непомнящим в четвёртой партии схватки, общий счёт теперь 2:2.
«Конечно, я бы хотел, чтобы мой день рождения пришёлся на выходной. Но в целом я неплохо играю в свой день рождения. Например, в 2016-м году я выиграл тай-брейк чемпионского матча. Впрочем, я помню, что были у меня и поражения.
Буду ли я праздновать? Завтра у меня очередная партия. Да и в целом идея чемпионского матча заключается в том, чтобы устроить себе праздник после его окончания», — сказал Карлсен на послематчевой пресс-конференции.
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