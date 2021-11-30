Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпион ОИ Лесун жёстко раскритиковал идею исключить конкур из современного пятиборья

Чемпион ОИ Лесун жёстко раскритиковал идею исключить конкур из современного пятиборья
Комментарии

Российский пятиборец Александр Лесун, выигравший золото Олимпиады-2016, рассказал, как относится к инициативе исключить конкур из программы соревнований по современному пятиборью.

«Для пятиборья это смерть. Более того, это решение неправомерно. Международный союз современного пятиборья преследует какие-то непонятные мне цели. Давление МОК? Это всё враньё. Нет ни одного документа, подтверждающего данную информацию. Плюс ко всему нет никаких гарантий, что, убрав конкур, мы в 2028 году останемся в программе Игр в Лос-Анджелесе. При этом конный спорт, насколько я знаю, там точно будет.

Мы уже давно ходим по лезвию бритвы: выбросят нас или нет. Если президент UIPM Клаус Шорманн за 28 лет никак не может договориться с МОК, возможно, стоит его сменить? За эти годы он так «развивал» пятиборье, что довёл вид спорта до глубокого кризиса, и я сильно сомневаюсь, что Шорманн сможет вывести пятиборье из него. Многие люди в исполкоме засиделись на своих местах, и им это просто выгодно. На мой взгляд, там замешаны денежные средства», — приводит слова Лесуна RT.

Животным медали не нужны. Программу пятиборья могут изменить из-за скандала на Олимпиаде Животным медали не нужны. Программу пятиборья могут изменить из-за скандала на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021