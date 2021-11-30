Чемпион ОИ Лесун жёстко раскритиковал идею исключить конкур из современного пятиборья

Российский пятиборец Александр Лесун, выигравший золото Олимпиады-2016, рассказал, как относится к инициативе исключить конкур из программы соревнований по современному пятиборью.

«Для пятиборья это смерть. Более того, это решение неправомерно. Международный союз современного пятиборья преследует какие-то непонятные мне цели. Давление МОК? Это всё враньё. Нет ни одного документа, подтверждающего данную информацию. Плюс ко всему нет никаких гарантий, что, убрав конкур, мы в 2028 году останемся в программе Игр в Лос-Анджелесе. При этом конный спорт, насколько я знаю, там точно будет.

Мы уже давно ходим по лезвию бритвы: выбросят нас или нет. Если президент UIPM Клаус Шорманн за 28 лет никак не может договориться с МОК, возможно, стоит его сменить? За эти годы он так «развивал» пятиборье, что довёл вид спорта до глубокого кризиса, и я сильно сомневаюсь, что Шорманн сможет вывести пятиборье из него. Многие люди в исполкоме засиделись на своих местах, и им это просто выгодно. На мой взгляд, там замешаны денежные средства», — приводит слова Лесуна RT.