Снукерист О'Салливан сорвал аплодисменты за признание фола, не замеченного судьями

Шестикратный чемпион мира британский игрок в снукер Ронни O’Салливан сорвал зрительские овации во время матча третьего раунда UK Championship c Марком Кингом.

Ведя 4:3 в матче и 16:0 в фрейме, O’Салливан на своём ударе отошёл от стола и сказал судье: «Думаю я коснулся красных шаров соперника, вы можете проверить по камере». После этого Ронни спокойно сел на своё место. Рефери в свою очередь проконсультировался с другим арбитром, после просмотров они не смогли с полной уверенностью объявить фол O’Салливану. Тогда судья обратился к Ронни, тот заявил, что готов признать фол без видео подтверждения.

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В итоге, O’Салливан выиграл матч со счётом 6:3 и прошёл в четвёртый раунд турнира.