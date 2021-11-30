Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Снукерист О'Салливан сорвал аплодисменты за признание фола, не замеченного судьями

Снукерист О'Салливан сорвал аплодисменты за признание фола, не замеченного судьями
Комментарии

Шестикратный чемпион мира британский игрок в снукер Ронни O’Салливан сорвал зрительские овации во время матча третьего раунда UK Championship c Марком Кингом.

Ведя 4:3 в матче и 16:0 в фрейме, O’Салливан на своём ударе отошёл от стола и сказал судье: «Думаю я коснулся красных шаров соперника, вы можете проверить по камере». После этого Ронни спокойно сел на своё место. Рефери в свою очередь проконсультировался с другим арбитром, после просмотров они не смогли с полной уверенностью объявить фол O’Салливану. Тогда судья обратился к Ронни, тот заявил, что готов признать фол без видео подтверждения.

Публикация доступна на YouTube-канале Eurosport Snooker. Права на видео принадлежат Eurosport.

В итоге, O’Салливан выиграл матч со счётом 6:3 и прошёл в четвёртый раунд турнира.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021