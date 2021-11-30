Снукерист О'Салливан сорвал аплодисменты за признание фола, не замеченного судьями

Шестикратный чемпион мира британский игрок в снукер Ронни O’Салливан сорвал зрительские овации во время матча третьего раунда UK Championship c Марком Кингом.
Ведя 4:3 в матче и 16:0 в фрейме, O’Салливан на своём ударе отошёл от стола и сказал судье: «Думаю я коснулся красных шаров соперника, вы можете проверить по камере». После этого Ронни спокойно сел на своё место. Рефери в свою очередь проконсультировался с другим арбитром, после просмотров они не смогли с полной уверенностью объявить фол O’Салливану. Тогда судья обратился к Ронни, тот заявил, что готов признать фол без видео подтверждения.
Публикация доступна на YouTube-канале Eurosport Snooker. Права на видео принадлежат Eurosport.
В итоге, O’Салливан выиграл матч со счётом 6:3 и прошёл в четвёртый раунд турнира.
- 30 ноября 2021
-
23:25
-
22:57
-
19:31
-
19:25
-
19:18
-
19:13
-
19:06
-
18:33
-
18:16
-
16:31
-
15:52
-
15:36
-
13:31
-
11:35
-
11:23
-
10:48
-
08:34
- 29 ноября 2021
-
23:46
-
21:45
-
20:10
-
18:16
-
17:34
-
15:38
-
13:27
-
11:57
-
10:44
-
10:07
- 28 ноября 2021
-
23:28
-
19:53
-
19:53
-
19:37
-
18:55
-
18:15
-
17:21
-
11:55