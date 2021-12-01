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В ВФХГ выступили с заявлением по приглашению в сборную России экс-главного тренера Израиля

В ВФХГ выступили с заявлением по приглашению в сборную России экс-главного тренера Израиля
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Во Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) выступили с заявлением по поводу приглашения в национальную команду Ирины Вигдорчик, которая ранее возглавляла сборную Израиля.

«В связи с большим количеством запросов в адрес Всероссийской федерации художественной гимнастики сообщаем, что тренер из Израиля Ирина Вигдорчик по её просьбе действительно рассматривается для работы вторым тренером с гимнастками группового упражнения сборной России.

После Олимпийских игр в Токио И. Вигдорчик предложила свою кандидатуру нашей федерации для работы со сборной России, и её предложение было принято главным тренером сборной команды И. А. Винер-Усмановой, учитывая большой опыт и профессионализм госпожи Вигдорчик, а также принимая во внимание тот факт, что иностранные специалисты уже неоднократно привлекались к работе со сборной России», — отмечается в заявлении пресс-службы ВФХГ.

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