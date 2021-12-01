18-летний французский шахматист побил рекорд Магнуса Карлсена

18-летний французский шахматист Алиреза Фируджа стал самым молодым шахматистом в истории, который добрался до отметки 2800 пунктов в рейтинге ФИДЕ. В обновлённой версии рейтинга, опубликованной на сайте федерации, Фируджа занимает второе место, его показатель — 2804 пункта.

Фируджа преодолел отметку 2800 пунктов в возрасте 18 лет 5 месяцев 13 дней. Прежнее достижение принадлежало норвежцу Магнусу Карлсену. В 2009 году Карлсен добился подобного достижения в возрасте 18 лет 336 дней.

Напомним, в настоящее время Магнус Карлсен проводит защиту шахматной короны в матче на первенство мира с россиянином Яном Непомнящим. Первые четыре партии завершились вничью.

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