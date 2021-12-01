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18-летний французский шахматист побил рекорд Магнуса Карлсена

18-летний французский шахматист побил рекорд Магнуса Карлсена
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18-летний французский шахматист Алиреза Фируджа стал самым молодым шахматистом в истории, который добрался до отметки 2800 пунктов в рейтинге ФИДЕ. В обновлённой версии рейтинга, опубликованной на сайте федерации, Фируджа занимает второе место, его показатель — 2804 пункта.

Фируджа преодолел отметку 2800 пунктов в возрасте 18 лет 5 месяцев 13 дней. Прежнее достижение принадлежало норвежцу Магнусу Карлсену. В 2009 году Карлсен добился подобного достижения в возрасте 18 лет 336 дней.

Напомним, в настоящее время Магнус Карлсен проводит защиту шахматной короны в матче на первенство мира с россиянином Яном Непомнящим. Первые четыре партии завершились вничью.

«Гений, но настоящий псих!» Станет ли вспыльчивый Фируджа чемпионом мира по шахматам? «Гений, но настоящий псих!» Станет ли вспыльчивый Фируджа чемпионом мира по шахматам?

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