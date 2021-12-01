Российский чемпион мира по пляжному футболу рассказал, как у игроков «едет крыша» от денег

Чемпион мира по пляжному футболу в составе сборной России Борис Никоноров объяснил, почему российские пляжники успешно выступают на международной арене, а игроки в большой футбол этим похвастаться не могут. По его мнению, причина кроется в зарплатах, которые получают футболисты.

«Футбол — самый популярный вида спорта, это мерило успеха. На мой взгляд, игроков портят деньги — я придерживаюсь такой точки зрения и не скрываю этого. Объясню на примере. Мальчишка занимается, условно, в академии «Зенита», показывает свои лучшие качества на протяжении юношеской карьеры. Взрослеет, заканчивает академию, и зарплата у него, например, 50 тысяч рублей. Конечно, главная команда хочет его подписать, чтобы в том числе на нём заработать, чтобы никто его не переманил.

А что дальше? Клуб хочет заинтересовать этого молодого человека, чтобы он хотел играть и продолжал прогрессировать. Но ему не предложат 200-300 тысяч, потому что это слишком мало для основного состава. Кроме того, у игрока есть агент, который ведёт его карьеру и рассматривает предложения других клубов. И игроку наваливают миллион, два, три — и контракт лет на пять. Представляете: он только что получал 50 тысяч рублей, а в следующий месяц — два миллиона! И он просто улетает в космос, у него срывает крышу. Раньше он ограничивал себя во всём, не мог себе позволить последний «мерседес», квартиру — а теперь он может всё!» — цитирует Никонорова «Газета.ру».