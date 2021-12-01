Туомас Саммельвуо: я уже считаю себя русским!

Главный тренер сборной России по волейболу финн Туомас Саммельвуо заявил, что уже считает себя русским.

«Я уже очень давно живу и работаю в России. Считаю себя уже русским! И финским, конечно. Это всегда и никуда не уходит.

Я люблю Питер – это для меня дом. Конечно, я финн, это моя Родина. Но я стал и русским, так сказать. Но понимание русского менталитета должно становиться ещё больше. Это не только спорт. Я стараюсь смотреть шире, какая страна, какая история. Мне всё это очень интересно. Так что ничего странного в России для меня нет, я люблю находиться здесь», — сказал Самммельвуо в эфире «Радио Зенит».

Также Саммельвуо прокомментировал слова главного тренера футбольной сборной Валерия Карпина, после того как его подопечные проиграли Хорватии в решающем матче группового турнира отбора на ЧМ-2022.