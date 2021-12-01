15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 6. Утренняя сессия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
09:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Яновский: Ян оправданно стремится к инициативе в матче с Карлсеном, но не сжигает мосты

Яновский: Ян оправданно стремится к инициативе в матче с Карлсеном, но не сжигает мосты
Комментарии

Российский гроссмейстер Сергей Яновский поделился мнением о матче на первенство мира с участием Магнуса Карлсена и Яна Непомнящего. Первые четыре партии завершились вничью.

«Надеюсь, что Яну в какой-то момент удастся навязать полноценную и полнокровную борьбу Карлсену. Особенно надеюсь на партии белым цветом, у Яна в этом плане фундаментальная подготовка. Карлсену удаётся всё нейтрализовать, но в первой и третьей партиях, на мой взгляд, ему пришлось преодолевать большие проблемы. В первой партии Магнус сначала не уравнял, и только потом решение размена слонов от Яна оказалось неудачным и Карлсен перехватил инициативу. Но и, если проанализировать, норвежец пожертвовал тогда пешку и не имел за неё полной компенсации. В третьей партии была определённая борьба, но Магнусу удалось постепенно уравнять шансы. Хотя после