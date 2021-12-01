Яновский: Ян оправданно стремится к инициативе в матче с Карлсеном, но не сжигает мосты

Российский гроссмейстер Сергей Яновский поделился мнением о матче на первенство мира с участием Магнуса Карлсена и Яна Непомнящего. Первые четыре партии завершились вничью.

«Надеюсь, что Яну в какой-то момент удастся навязать полноценную и полнокровную борьбу Карлсену. Особенно надеюсь на партии белым цветом, у Яна в этом плане фундаментальная подготовка. Карлсену удаётся всё нейтрализовать, но в первой и третьей партиях, на мой взгляд, ему пришлось преодолевать большие проблемы. В первой партии Магнус сначала не уравнял, и только потом решение размена слонов от Яна оказалось неудачным и Карлсен перехватил инициативу. Но и, если проанализировать, норвежец пожертвовал тогда пешку и не имел за неё полной компенсации. В третьей партии была определённая борьба, но Магнусу удалось постепенно уравнять шансы. Хотя после дебюта позиция Яна казалась более привлекательной. В партиях за белые Непомнящий владеет некоторой инициативой, много есть возможностей менять направление удара. Если брать теннисную терминологию, Ян подаёт только с одной стороны и начинает партию с e2-e4. Наверняка Непомнящий сможет поменять подачу и подать не справа, а слева.

На мой взгляд, вероятность 14 ничьих не очень высока. Оба стремятся к борьбе, оба инициативные ребята атакующего плана. Мне кажется, что мы увидим результативные партии.

Ян оправданно стремится к инициативе, но он не сжигает мосты. Он впервые играет такой матч, тут важно войти в ритм и прочувствовать особенности встречи с одним и тем же соперником. То, что пока Непомнящий действует белыми с определённым запасом прочности, оправданно. В то же время во второй партии, когда Карлсен бросил перчатку и вызвал Яна на борьбу, Непомнящий откликнулся, принял бой и пошёл на сложную позицию. По дебюту он тогда получил перевес даже за чёрных. Ян не отклоняется от борьбы, мы ещё увидим очень яркую борьбу, где от соперников будет требоваться максимальная концентрация», — сказал Яновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».