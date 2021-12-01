Российский чемпион мира по пляжному футболу: Хабиб меня спас? Можно сказать и так

Чемпион мира по пляжному футболу в составе сборной России Борис Никоноров рассказал, как ему помогла восстановиться после травмы книга чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«У меня была тяжелейшая травма: в 2019 году я разорвал себе задний крест. На протяжении месяцев пяти я жил в аду. В какой-то момент не выдержал и улетел отдыхать за границу.

Взял с собой книгу Хабиба Нурмагомедова Khabibtime, читал её в Мексике, лёжа на берегу моря. И, знаете, эта книга меня безумно зарядила. Конечно, я следил за ним, но не знал так глубоко. Я проникся его рассказами. У него тоже были порваны кресты, два года он не выступал, боролся с травмами. И он выдержал, прошёл дальше, стал чемпионом мира. Книга меня очень замотивировала, я вернулся домой и продолжил свой тяжелейший путь восстановления. И буквально через полтора месяца после перелёта я справился с травмой, а уже через два-три играл как ни в чём не бывало.

Хабиб в какой-то степени меня спас? Да, можно сказать и так. Некоторые фразы из его книги я до сих пор прекрасно помню и цитирую в соцсетях», — приводит слова Никонорова «Газета.ру».