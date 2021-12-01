Барышева: надеюсь, что на американских этапах мы увидим иного Кулижникова

Исполнительный директор Союза конькобежцев России (СБР) Варвара Барышева накануне третьего этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США) оценила совсем не выдающиеся итоги первых двух этапов в Польше и Норвегии, в ходе которых один из лидеров сборной Павел Кулижников занимал места ближе к концу турнирной таблицы.

«Я понимаю, что все привыкли к большому количеству медалей российских конькобежцев в последние годы. Но этот сезон – олимпийский. И важен результат, который будет показан в феврале. Несомненно, сейчас нужно завоевать квоты на Игры-2022. Но давайте отмечать успехи команды в правильном месте и в нужное время. Это лучше, чем радоваться заранее, а потом чего-то не досчитаться.

Что происходит с Кулижниковым? Он набирает форму. И я надеюсь, что как раз на американских этапах мы увидим иного Пашу. К сожалению, были трудности, связанные со здоровьем спортсмена. В том числе постковидные осложнения. Увы, у нас только одна тренировочная база в Коломне, которая также служит базой для проведения всех российских и межрегиональных соревнований в Центральном федеральном округе. Когда начинается сезон, туда съезжается вся Россия. В таких условиях очень сложно изолировать сборную и обеспечить ей должный уровень контроля за соблюдением всех противокоронавирусных мер. Все пересекаются на одном объекте – тренируются на нём, выступают. Второй каток, в Крылатском, закрыт под ковид-госпиталь. Если бы он функционировал, мы могли бы предоставить иные условия для подготовки кандидатов в олимпийскую команду. Но реалии, к сожалению, таковы», — приводит слова Барышевой пресс-служба ОКР.

Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити пройдёт с 3 по 5 декабря, затем конькобежцы переедут в Канаду, где 10-12 декабря выступят в Калгари.