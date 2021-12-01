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Непомнящий — о пятой партии матча с Карлсеном: должен был стараться сыграть острее

Непомнящий — о пятой партии матча с Карлсеном: должен был стараться сыграть острее
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Претендент на мировую шахматную корону российский гроссмейстер Ян Непомнящий подвёл итоги пятой партии за титул чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Соперники в пятый раз подряд сыграли вничью, белые фигуры были у Непомнящего.

«Думал ли о ходе с4, чтобы сыграть более агрессивно? Конечно, но мне казалось, всё хорошо. Тяжело было выбрать, как именно сыграть – конём, слоном. Но я подумал, что с4 можно сыграть чуть позже. В эндшпиле у чёрных вроде была неприятная позиция, но… Магнус играет очень хорошо. Вопрос был не в том, хорошо ли он защищался, а в том, как я использовал свои возможности. В целом, когда у тебя есть шанс, а ты его не используешь, то чувствуешь себя расстроенным. Я должен был стараться сыграть острее. Я расстроен.

Поменял ли я стиль игры после кандидатского турнира? Не знаю, что ответить. Возможно, вам так кажется, но я просто пытаюсь делать хорошие ходы и создавать проблемы сопернику, чтобы он чувствовал давление и ошибался. Если вы играете правильно, у вас появляется шанс.

Когда партия заканчивается, хочу ли сразу узнать компьютерную оценку? Да, сразу после партии хочется это сделать», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.

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Непомнящий почти обыграл Карлсена, но не заметил хода пешкой. Как же обидно! Непомнящий почти обыграл Карлсена, но не заметил хода пешкой. Как же обидно!
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