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Магнус Карлсен: когда увидел ход ладьёй на d1, то понял — самое ужасное позади

Магнус Карлсен: когда увидел ход ладьёй на d1, то понял — самое ужасное позади
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Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен подвёл итоги пятой партии за титул чемпиона мира с претендентом – российским гроссмейстером Яном Непомнящим.

Соперники в пятый раз подряд сыграли вничью, белые фигуры были у Непомнящего, который в ключевой момент не сделал ожидаемый ход на с4.

«Я тоже переживал по поводу хода с4, это был самый сильный ход. Казалось, у меня точно станет хуже. Но я не думал, что моя позиция была бы ужасной. Надеялся, что постепенно смогу улучшить её. Когда увидел ход ладьёй на d1, то понял – самое ужасное позади. Сам я, кроме хода ладьи на а1 в конце партии, ни одного активного хода не сделал, поэтому результат хороший. Возможно, в эндшпиле я мог бы поменять ладей, но у меня была хорошая позиция. Я не хотел рисковать.

Говорил, что Каруана или Дин Лижэнь были бы сильнейшими соперниками для меня? Ян очень сильно играет, но в этом нет никакого противоречия с теми словами», — сказал Карлсен на пресс-конференции.

Непомнящий почти обыграл Карлсена, но не заметил хода пешкой. Как же обидно! Непомнящий почти обыграл Карлсена, но не заметил хода пешкой. Как же обидно!
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