Тренер Непомнящего: итоги дебюта сложились в пользу Яна, и Карлсену было некомфортно

Российский гроссмейстер Владимир Поткин, тренер претендента на мировую шахматную корону Яна Непомнящего, подвёл итоги пятой партии матча за титул чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.
Соперники в пятый раз подряд сыграли вничью, белые фигуры были у Непомнящего.
«Можно сказать, что Ян поймал Магнуса на вариант? Не стану углубляться в нашу подготовку, но итоги дебюта сложились в пользу Яна, и Магнусу было некомфортно.
Как слежу за партиями? Во время игры для меня важнее живая реакция и впечатление Яна, чем сухие компьютерные оценки. Когда идёт битва, уже всё в руках игрока, поэтому я стараюсь думать и о будущих встречах.
Главное впечатление от игры после пяти партий? Во время матча все оценки отходят на второй план. Важнее ощущение большой борьбы и готовности к любому сценарию, мы сейчас находимся в эпицентре», — сказал Поткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
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