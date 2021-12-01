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Президент ФИДЕ Дворкович прокомментировал ничью в пятой партии матча Непомнящий — Карлсен

Президент ФИДЕ Дворкович прокомментировал ничью в пятой партии матча Непомнящий — Карлсен
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал ничейный результат пятой партии матча за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Сегодняшняя партия получилась довольно увлекательной. Ян поставил чемпиона мира в довольно сложную ситуацию. Наверное, наш шахматист мог где-то сыграть поактивнее и оставить партию за собой. У чёрных хватило ресурсов, чтобы свести партию вничью. Сегодня исход встречи решили какие-то нюансы. Упустил ли Ян сегодня победу? Наверное, так утверждать нельзя. Очевидных шансов на победу у Непомнящего сегодня не было. Первая победа нашего шахматиста может случиться уже совсем скоро. Завтра у них выходной, посмотрим, что будет после него. В каждой партии ведётся серьёзная борьба, шансы примерно равны, никто пока что не допускает фатальных ошибок. Продолжаем верить и болеть за нашего гроссмейстера», — приводит слова Дворковича «Спорт-экспресс».

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