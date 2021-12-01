В World Athletics обеспокоены малым числом расследований в отношении российских тренеров
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Глава рабочей группы по восстановлению статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен на пресс-конференции по итогам заседания совета World Athletics пояснил, почему Конгресс организации 17 ноября принял решение продлить отстранение ВФЛА.
«Рабочая группа и совет сегодня выразили обеспокоенность тем, что требования по тестированию во внесоревновательные периоды были выполнены не в полном объёме, а также недостаточным числом расследований со стороны Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в отношении тренеров, которые работали с атлетами, принимавшими допинг. Сейчас рабочая группа трудится вместе с ВФЛА над тем, какие меры должны быть приняты после восстановления ВФЛА», — приводит слова Андерсена «РИА Новости».
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