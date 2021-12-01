Карякин: Непомнящий пока недобирает, он мог бы уже вести в счёте

Участник матча за мировую шахматную корону 2016 года российский гроссмейстер Сергей Карякин подвёл итоги пятой партии матча за титул чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном.

Соперники в пятый раз подряд сыграли вничью, белые фигуры были у Непомнящего.

«Честно говоря, мне казалось, что у Яна было получше. Он очень хорошо был готов в дебюте, Магнус — не так здорово, и это положительный знак. Но не очень хорошо то, что в миттельшпиле Непомнящий не смог поставить перед соперником серьёзных проблем, хотя все основания для этого были. У него был очень интересный ход пешкой на с4, может быть, ещё и какие-то другие возможности. В этом случае мне казалось, что у него появляются устойчивый перевес и лучшие шансы. То есть сегодня у Яна были шансы, а он ими не до конца воспользовался. Но я надеюсь, что они у него ещё будут.

В какой форме находится Карлсен? Это такой расплывчатый вопрос, потому что я знаю много турниров, в которых Магнус хорошо начинал и потом выигрывал их. И бывали такие соревнования, где он стартовал неудачно, а потом собирался и тоже занимал первое место. Но если он даёт шансы, то ими надо пользоваться. И можно сказать, что Ян пока недобирает, он мог бы уже вести в счёте», — приводит слова Карякина «РИА Новости Спорт».

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