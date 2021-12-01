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Ирина Привалова отреагировала на решение World Athletics по ВФЛА

Ирина Привалова отреагировала на решение World Athletics по ВФЛА
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Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова прокомментировала решение Совета Всемирной легкоатлетической ассоциации, который завершился сегодня, 1 декабря.

World Athletics увеличил число нейтральных атлетов на официальные старты с 10 до 20 человек. При этом квота в 20 спортсменов ANA будет автоматически сокращаться на 25% в случае каждого отдельного невыполнения требований (будь то недостающее количество допинг-тестов или иное).

«Обнадёживает, что Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации отметил прогресс работы ВФЛА, оставил в силе нейтральный статус на 2022 год, разрешил выезжать ветеранам на соревнования и в два раза увеличил представительство россиян на крупные международные старты. В то же время хочу обратить внимание спортсменов, тренеров и менеджеров на те пункты в докладе Рабочей группы, где указывается на нарушения некоторых спортсменов и тренеров, которые своими действиями ставят под угрозу восстановление ВФЛА. Мы всячески будем пресекать такие действия, строго придерживаясь курса в выполнении Стратегического плана и Дорожной карты. Я благодарю за поддержку и помощь Министерство спорта России, Олимпийский комитет России и международных экспертов. Впереди у нас ещё много работы, но я уверена, что мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Приваловой пресс-служба ВФЛА.

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