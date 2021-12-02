Санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо» одержали победы на старте Лиги чемпионов

Российские клубы провели матчи первого тура группового этапа мужской волейбольной Лиги чемпионов.
Московское «Динамо» дома выиграло у польской «Варшавы» со счётом 3:2 (20:25, 21:25, 25:20, 25:16, 15:12). В следующем матче, 14 декабря, «Динамо» в гостях встретится с бельгийским «Греньярдом».
Санкт-петербургский «Зенит» на своей площадке обыграл португальскую «Бенфику» со счётом 3:0 (25:19, 25:16, 25:23). В следующем туре, 15 декабря, «Зенит» в гостях сыграет с сербской «Войводиной».
Новосибирский «Локомотив» в гостях уступил итальянскому клубу «Любе Чивитанова» со счётом 0:3 (17:25, 20:25, 15:25). В следующем матче, 14 декабря, «Локомотив» примет польский клуб ЗАКСА, который стал победителем Лиги чемпионов сезона-2020/2021, в финале выиграв у итальянского «Трентино» со счётом 3:1.
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