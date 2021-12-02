В MLB впервые с 1994 года объявили локаут

В Главной лиге бейсбола (MLB) впервые с сезона-1994/1995 объявили локаут. Лига и игроки не смогли согласовать и подписать новые условия коллективного договора. Таким образом, вся деятельность игроков в отношении клубов, в том числе подписание свободных агентов, переходы из команды в команду и тренировки, остановлена.

«Несмотря на усилия лиги подписать договор с ассоциацией игроков, мы оказались не в состоянии продлить нашу 26-летнюю историю трудовых отношений и достичь соглашения с MLBPA, прежде чем истечёт срок действия прежнего соглашения. Поэтому мы вынуждены объявить локаут для игроков MLB начиная с 0:01 2 декабря по времени восточного побережья», — приводит слова комиссара MLB Роба Манфреда пресс-служба лиги.