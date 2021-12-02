Дина и Арина Аверины тремя словами описали Ирину Винер-Усманову

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины тремя словами описали главу Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера сборной России Ирину Винер-Усманову.

«Справедливая, мудрая, великая», — приводит слова Дины Авериной «РИА Новости Спорт».

«Ну как в три слова всё уместить? Скажу так: любящая, мудрая, заботливая», — сказала Арина Аверина.

«Из последнего запомнила от Ирины Александровны, что надо верить в себя. На чемпионате мира мы с ней долго стояли в обнимку, она много всего говорила. И перед последними выходами в многоборье сказала: «Поверь в себя, я в тебя верю. И бог поможет!» В определённый момент эти слова могут совершенно по-новому ощущаться», — добавила Арина.