Дина и Арина Аверины тремя словами описали Ирину Винер-Усманову
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Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины тремя словами описали главу Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера сборной России Ирину Винер-Усманову.
«Справедливая, мудрая, великая», — приводит слова Дины Авериной «РИА Новости Спорт».
«Ну как в три слова всё уместить? Скажу так: любящая, мудрая, заботливая», — сказала Арина Аверина.
«Из последнего запомнила от Ирины Александровны, что надо верить в себя. На чемпионате мира мы с ней долго стояли в обнимку, она много всего говорила. И перед последними выходами в многоборье сказала: «Поверь в себя, я в тебя верю. И бог поможет!» В определённый момент эти слова могут совершенно по-новому ощущаться», — добавила Арина.
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