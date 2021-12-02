«Тюмень» с победы стартовала в Элитном раунде Лиги чемпионов по мини-футболу

Футболисты «Тюмени» на своей площадке обыграли французский «Аньер – Вильнёв» в матче первого тура Элитного раунда Лиги чемпионов в группе А. Встреча в Тюмени завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев площадки.

В составе «Тюмени» отличились Артём Антошкин (12-я минута), Александр Упалёв (16), Камиль Герейханов (28), Денис Неведров (30), Бруно Таффи (37). Французский клуб оба мяча забил после перерыва.

Завтра, 3 декабря, «Тюмень» сыграет с белорусским «Витэном».

Напомним, в группе В выступает екатеринбургская «Синара», которая сегодня позднее сыграет с «Ховокубо» из Нидерландов.

Мини-футбол. Лига чемпионов. Элитный раунд

Группа А. Первый тур

«Аньер – Вильнёв» (Франция) – «Тюмень» (Россия) – 2:5 (0:2).

«Кайрат» (Казахстан) – «Витэн» (Беларусь) — 3:2 (2:2).