«Тюмень» с победы стартовала в Элитном раунде Лиги чемпионов по мини-футболу

Футболисты «Тюмени» на своей площадке обыграли французский «Аньер – Вильнёв» в матче первого тура Элитного раунда Лиги чемпионов в группе А. Встреча в Тюмени завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев площадки.
В составе «Тюмени» отличились Артём Антошкин (12-я минута), Александр Упалёв (16), Камиль Герейханов (28), Денис Неведров (30), Бруно Таффи (37). Французский клуб оба мяча забил после перерыва.
Завтра, 3 декабря, «Тюмень» сыграет с белорусским «Витэном».
Напомним, в группе В выступает екатеринбургская «Синара», которая сегодня позднее сыграет с «Ховокубо» из Нидерландов.
Мини-футбол. Лига чемпионов. Элитный раунд
Группа А. Первый тур
«Аньер – Вильнёв» (Франция) – «Тюмень» (Россия) – 2:5 (0:2).
«Кайрат» (Казахстан) – «Витэн» (Беларусь) — 3:2 (2:2).
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