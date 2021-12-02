Четырёхкратная олимпийская чемпионка 2016 года по спортивной гимнастике американка Симона Байлз попала на обложку декабрьского номера журнала People.

Фото можно посмотреть на странице Симоны Байлз в «Инстаграме».

В 2021 году Байлз считалась главной фавориткой Олимпийских игр в Токио. Однако Симона выступила на всех четырёх снарядах только в квалификации. В командном турнире гимнастка снялась уже после первого вида – опорного прыжка, но стала серебряным призёром в составе сборной США. От участия в личном многоборье, а также в вольных упражнениях, соревнованиях в опорном прыжке и брусьях спортсменка отказалась, сославшись на проблемы с психическим здоровьем. На бревне Симона выступила и завоевала бронзу.