Симона Байлз попала на обложку декабрьского номера журнала People
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка 2016 года по спортивной гимнастике американка Симона Байлз попала на обложку декабрьского номера журнала People.
Фото можно посмотреть на странице Симоны Байлз в «Инстаграме».
В 2021 году Байлз считалась главной фавориткой Олимпийских игр в Токио. Однако Симона выступила на всех четырёх снарядах только в квалификации. В командном турнире гимнастка снялась уже после первого вида – опорного прыжка, но стала серебряным призёром в составе сборной США. От участия в личном многоборье, а также в вольных упражнениях, соревнованиях в опорном прыжке и брусьях спортсменка отказалась, сославшись на проблемы с психическим здоровьем. На бревне Симона выступила и завоевала бронзу.
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