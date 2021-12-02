«Синара» обыграла «Ховокубо» в первом туре Элитного раунда Лиги чемпионов
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Футболисты «Синары» обыграли голландский «Ховокубо» в матче первого тура Элитного раунда Лиги чемпионов в группе А. Встреча в Лиссабоне (Португалия) завершилась со счётом 5:1 в пользу российского клуба.
В составе «Синары» хет-трик оформил Антон Соколов (3, 28, 35-я минуты), дубль записал на свой счёт Максим Герасимов (32, 39).
Завтра, 3 декабря, «Синара» сыграет с хорватским клубом «Олмиссум». Также в группе В выступает португальский «Спортинг».
Напомним, в группе А выступает «Тюмень», которая в стартовом матче нанесла поражение французскому клубу «Аньер – Вильнёв» со счётом 5:2.
Мини-футбол. Лига чемпионов. Элитный раунд
Группа В. Первый тур
«Синара» (Екатеринбург) – «Ховокубо» (Нидерланды) – 5:1 (1:1).
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