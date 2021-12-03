Анна Музычук — о 5-й партии: Карлсену самому не понравилось то, что происходило на доске

Одна из сильнейших шахматисток мира Анна Музычук из Украины высказала мнение о пятой партии матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном. Как и четыре предыдущих, пятая партия завершилась вничью.



«Я понимаю, что большинство болельщиков ждут, когда уже будет какая-нибудь результативная партия, в ту или в другую сторону. Мне как профессиональной шахматистке каждая партия интересна, и даже если это ничья, всё равно там есть много любопытного, а ещё больше всего, конечно, остаётся за кадром.



Что касается пятой партии, то мне кажется, что Ян поставил сопернику реальные проблемы. Мы пока ещё не проверяли с компьютером то, что мы с Анандом анализировали и показывали во время трансляции. Это исключительно наши мысли и наши ощущения, но было чувство, что после дебюта у Магнуса непростая позиция: его фигуры скованны, а белым очень приятно играть, совсем без риска. Скорее всего, Магнус больше не будет повторять эту линию, потому что Ян точно может найти там усиление. Мне кажется, ему самому не понравилось то, что происходило на доске», — сказала Музычук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Барским.

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