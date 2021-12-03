Скончался бывший глава World Athletics, признанный виновным в сокрытии допинг-проб россиян

Бывший глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Ламин Диак скончался на 89-м году жизни, сообщает Reuters. Издание ссылается на сына экс-главы организации. Диак скончался у себя дома в Сенегале.
Диак руководил World Athletics с 1999 до 2015 года. В 2020 году его признали виновным в сокрытии положительных допинг-проб российских легкоатлетов. Его приговорили к четырём годам тюремного заключения, два из них — условно. Также Диака оштрафовали на € 500 тыс.
Сообщалось, с 2001 по 2012 год тесты более 800 легкоатлетов из разных стран мира, в том числе из России, вызывали подозрения. В IAAF знали о положительных пробах россиян, однако за вознаграждение Ламин Диак закрывал на это глаза, а деньги получал от бывшего президента ВФЛА Валентина Балахничёва.
Напомним, впервые Диак был арестован французской полицией в ноябре 2015 года.
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