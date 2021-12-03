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Собянин сделал первый ход в шестой партии матча Непомнящий — Карлсен

Собянин сделал первый ход в шестой партии матча Непомнящий — Карлсен
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Мэр Москвы Сергей Собянин сделал символический первый ход в шестой партии матча за мировую шахматную корону, в котором встречаются российский гроссмейстер Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен.

Фото: fideworldchampionship.com

Соперники сыграли вничью все пять прошедших партий. Пока счёт равный — 2,5:2,5.

Матч состоит из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определён, шахматисты сыграют тай-брейк.

Далее партии запланированы на 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря. Начало всех партий – в 15:30 мск. В шестой партии белыми фигурами будет играть Карлсен.

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».

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