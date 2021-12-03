Каспаров: пока Карлсен не может получить игровой инициативы в матче с Непомнящим

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров подвёл итог первых пяти партий матча за титул чемпиона мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим.
Все партии завершились вничью. Счёт на данный момент – 2,5:2,5.
«Пока, после пяти партий, подтверждается мой прогноз. Большинство экспертов почему-то считало, что матч будет лёгкой прогулкой для Магнуса. Я считал, что это совсем не так, что Ян будет хорошо готов и что борьба будет более упорной. Пока так и происходит.
Пока Магнус не может получить игровой инициативы. На мой взгляд, если в ближайшие три тура, где у него два белых цвета, он не добьётся перевеса в счёте, то матч станет совсем неясным», — цитирует Каспарова chess-news.ru со ссылкой на радио «Эхо Москвы».
Каспаров уточнил, что он ни за кого не болеет, поскольку к нему матч «прямого отношения не имеет». Он также добавил, что за всеми важнейшими шахматными событиями следит и вообще тратит около 25% своего времени на дальнейшую популяризацию игры.
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