Алина Тарарыченкова завоевала серебро на этапе Кубка мира по скелетону в Альтенберге

На третьем этапе Кубка мира в Альтенберге (Германия) завершились соревнования скелетонистов. Россиянка Алина Тарарыченкова стала серебряным призёром, опередив на 0,06 секунды австрийку Янину Флок. Победила немка Тина Херман.

В соревнованиях мужчин два первых места заняли немцы: победил Аксель Юнг, опередив на 0,11 секунды Кристофера Гротхера. Третьим стал Мартинс Дукурс из Латвии. Россияне Владислав Семёнов и Никита Трегубов заняли четвёртое и пятое места.

Скелетон. Кубок мира. Третий этап. Альтенберг, Германия

Женщины

1. Тина Херман (Германия) – 1.55,36.

2. Алина Тарарыченкова (Россия) – 1.55,67.

3. Янина Флок (Австрия) – 1.55,73…

7. Юлия Канакина (Россия) – 1.55,85…

11. Елена Никитина (Россия) – 1.56,42.

Мужчины

1. Аксель Юнг (Германия) – 1,51,71.

2. Кристофер Гротхер (Германия) – 1.51,82.

3. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.52,16.

4. Владислав Семёнов (Россия) – 1.52,57.

5. Никита Трегубов (Россия) – 1.52,59…

9. Александр Третьяков (Россия) – 1.52,78.