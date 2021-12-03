Алина Тарарыченкова завоевала серебро на этапе Кубка мира по скелетону в Альтенберге

На третьем этапе Кубка мира в Альтенберге (Германия) завершились соревнования скелетонистов. Россиянка Алина Тарарыченкова стала серебряным призёром, опередив на 0,06 секунды австрийку Янину Флок. Победила немка Тина Херман.
В соревнованиях мужчин два первых места заняли немцы: победил Аксель Юнг, опередив на 0,11 секунды Кристофера Гротхера. Третьим стал Мартинс Дукурс из Латвии. Россияне Владислав Семёнов и Никита Трегубов заняли четвёртое и пятое места.
Скелетон. Кубок мира. Третий этап. Альтенберг, Германия
Женщины
1. Тина Херман (Германия) – 1.55,36.
2. Алина Тарарыченкова (Россия) – 1.55,67.
3. Янина Флок (Австрия) – 1.55,73…
7. Юлия Канакина (Россия) – 1.55,85…
11. Елена Никитина (Россия) – 1.56,42.
Мужчины
1. Аксель Юнг (Германия) – 1,51,71.
2. Кристофер Гротхер (Германия) – 1.51,82.
3. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.52,16.
4. Владислав Семёнов (Россия) – 1.52,57.
5. Никита Трегубов (Россия) – 1.52,59…
9. Александр Третьяков (Россия) – 1.52,78.
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