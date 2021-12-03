Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Синара» обыграла «Олмиссум» в Элитном раунде Лиги чемпионов

«Синара» обыграла «Олмиссум» в Элитном раунде Лиги чемпионов
Комментарии

Футболисты «Синары» обыграли хорватский «Олмиссум» в матче второго тура Элитного раунда Лиги чемпионов в группе А. Встреча в Лиссабоне (Португалия) завершилась со счётом 3:2 в пользу российского клуба.

В составе «Синары» отличились Сергей Абрамов (3-я минута), Максим Герасимов (14) и Никита Фахрутдинов (27).

«Синара» одержала вторую победу в группе В. Послезавтра, 5 декабря, екатеринбургский клуб сыграет с португальским «Спортингом».

Напомним, в группе А выступает «Тюмень», которая также одержала две победы — над французским клубом «Аньер – Вильнёв» со счётом 5:2 и над белорусским «Витэном» — 3:2.

Мини-футбол. Лига чемпионов. Элитный раунд
Группа В. Второй тур

«Олмиссум» (Хорватия) – «Синара» (Россия) – 2:3 (0:2).

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021