«Синара» обыграла «Олмиссум» в Элитном раунде Лиги чемпионов
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Футболисты «Синары» обыграли хорватский «Олмиссум» в матче второго тура Элитного раунда Лиги чемпионов в группе А. Встреча в Лиссабоне (Португалия) завершилась со счётом 3:2 в пользу российского клуба.
В составе «Синары» отличились Сергей Абрамов (3-я минута), Максим Герасимов (14) и Никита Фахрутдинов (27).
«Синара» одержала вторую победу в группе В. Послезавтра, 5 декабря, екатеринбургский клуб сыграет с португальским «Спортингом».
Напомним, в группе А выступает «Тюмень», которая также одержала две победы — над французским клубом «Аньер – Вильнёв» со счётом 5:2 и над белорусским «Витэном» — 3:2.
Мини-футбол. Лига чемпионов. Элитный раунд
Группа В. Второй тур
«Олмиссум» (Хорватия) – «Синара» (Россия) – 2:3 (0:2).
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