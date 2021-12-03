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Российские гандболистки разгромили Камерун на старте чемпионата мира

Российские гандболистки разгромили Камерун на старте чемпионата мира
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Женская сборная России по гандболу успешно стартовала на чемпионате мира в Испании. В матче первого тура предварительного раунда в группе В российские гандболистки разгромили команду Камеруна со счётом 40:18.

Самой результативной в составе сборной России стала Юлия Маркова, забившая 6 мячей. По 4 раза отличились Полина Горшкова, Юлия Манагарова и Антонина Скоробогатченко. Также 4 мяча забила в составе сборной Камеруна Каришма Эко.

Далее на предварительном этапе в группе В сборная России 5 декабря сыграет с командой Польши, а 7 декабря встретится со сборной Сербии.

На чемпионате мира впервые выступают 32 сборные. Турнир проходит в четырёх городах — Лирии, Торревьехе, Гранольерсе и Кастельоне.

Гандбол. Чемпионат мира. Женщины
Предварительный этап. Группа В. 1-й тур

Россия – Камерун – 40:18 (17:10).

ЧМ-2021 (ж). Группа B. 1-й тур
03 декабря 2021, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
40 : 18
Камерун
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