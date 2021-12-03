Карлсен одержал победу над Непомнящим в шестой партии матча за титул чемпиона мира

Шестая партия матча за мировую шахматную корону завершилась на 136-м ходу победой норвежца Магнуса Карлсена, который играл белыми фигурами. Претенденту из России Яну Непомнящему достались чёрные фигуры. Напомним, предыдущие пять партий завершились вничью. Счёт стал 3,5:2,5 в пользу действующего чемпиона мира.
Матч состоит из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определён, шахматисты сыграют тай-брейк.
Следующая, седьмая, партия состоится завтра, 4 декабря. Далее партии запланированы на 5, 7, 8, 10, 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря. Начало всех партий – в 15:30 мск. В седьмой партии белыми фигурами будет играть Непомнящий.
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