Карлсен и Непомнящий сыграли самую длинную партию в истории матчей за титул ЧМ

Шестая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим получилась самой длинной в истории чемпионских матчей. Она продолжалась 7 часов 45 минут и 136 ходов. Победу одержал действующий чемпион мира, игравший белыми фигурами. Это была первая результативная партия в матче, после неё Карлсен повёл в счёте 3,5:2,5.

Ранее самая длинная партия в истории чемпионских матчей была сыграна в 1978 году в Багио в битве Анатолия Карпова с Виктором Корчным. Она продолжалась 124 хода.

Следующая, седьмая, партия состоится завтра, 4 декабря. Далее партии запланированы на 5, 7, 8, 10, 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря. Начало всех партий – в 15:30 мск. В седьмой партии белыми фигурами будет играть Непомнящий.

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