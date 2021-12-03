Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Карлсен и Непомнящий сыграли самую длинную партию в истории матчей за титул ЧМ

Карлсен и Непомнящий сыграли самую длинную партию в истории матчей за титул ЧМ
Комментарии

Шестая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим получилась самой длинной в истории чемпионских матчей. Она продолжалась 7 часов 45 минут и 136 ходов. Победу одержал действующий чемпион мира, игравший белыми фигурами. Это была первая результативная партия в матче, после неё Карлсен повёл в счёте 3,5:2,5.

Ранее самая длинная партия в истории чемпионских матчей была сыграна в 1978 году в Багио в битве Анатолия Карпова с Виктором Корчным. Она продолжалась 124 хода.

Следующая, седьмая, партия состоится завтра, 4 декабря. Далее партии запланированы на 5, 7, 8, 10, 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря. Начало всех партий – в 15:30 мск. В седьмой партии белыми фигурами будет играть Непомнящий.

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».

Есть первая результативная партия в чемпионском матче! Фантастические шахматы! Есть первая результативная партия в чемпионском матче! Фантастические шахматы!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021