Магнус Карлсен: мне казалось, что я должен играть как можно дольше, чтобы мы устали

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен подвёл итоги шестой партии матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

Партия завершилась победой игравшего белыми фигурами Карлсена на 136-м ходу и стала самой длинной в истории чемпионских матчей.

«Мне уже сказали, что в нашей партии был побит рекорд по продолжительности во время матчей чемпионатов мира. Конечно, я рад. Это было очень нелегко. Примерно такие же эмоции я испытывал пять лет назад, когда обыграл Сергея Карякина. Я очень рад.

Это была настоящая проверка на прочность. Но так и должно быть. На матче за титул чемпиона мира не может быть легко. Нужно использовать каждый шанс, каким бы маленьким он ни был.

Мне просто казалось, что я должен играть как можно дольше, чтобы мы устали. Оказалось, что это был хороший план», — сказал Карлсен на пресс-конференции.

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».