Ян Непомнящий: куда-то всё пошло не туда во время первого цейтнота

Претендент на титул чемпиона мира, российский гроссмейстер Ян Непомнящий подвёл итоги шестой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам, в которой он чёрными фигурами уступил норвежцу Магнусу Карлсену.
Партия продолжалась 136 ходов и стала самой длинной в истории чемпионских матчей.
«Конечно, мне казалось, что после дебюта мне нужно играть на победу – был слон против коня. В целом была довольно равная партия. Но куда-то всё пошло не туда во время первого цейтнота. Ну и ферзь на e4 – лишний ход. Нужно было просто стоять королём, и была бы ничья, вероятнее всего. Но в любом случае Магнус очень здорово использовал свои микрошансы. Конечно, ферзь против ладьи, коня и двух пешек – это ничья. Но я не разобрался, как выставить защиту, и получилось как есть.
Конечно, поражение – не очень приятно. Но жизнь продолжается, ничего страшного.
Не думаю, что я буду сегодня долго анализировать эту партию. Мне кажется, мы допускали много ошибок», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.
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