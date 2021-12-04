Глуховский: Непомнящий не должен себя винить, проигрыш Карлсену должен его раскрепостить

Исполнительный директор федерации шахмат России Марк Глуховский прокомментировал результат шестой партии матча за мировую шахматную корону, за которую сражаются россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен.

«Несмотря на поражение, можно сказать, что Ян провёл сильную партию. Они оба играли на высоком уровне, в районе цейнтнота допустили ошибки. Сначала Магнус упустил возможность, потом Непомнящий. Выиграть партию без ошибок соперника невозможно. Меня просто поразил настрой на борьбу, который продемонстрировали шахматисты. Игра после первого цейтнота, которая была практически безошибочной с двух сторон, в ней Магнус выискивал минимальные шансы на победу. Выискивание этих шансов — самая сильная сторона Карлсена. Ян отлично защищался, очень хорошо. Во время партии Грищук был под большим впечатлением, он сказал: «Если Ян эту партию не проиграет, то это хорошая заявка на победу в матче». Дело в том, что Грищук знает, насколько тяжело защищать такие позиции против Магнуса. В этой позиции нет прямой угрозы, там угрозы небольшие, но постоянные. По итогу, Непомнящий ошибся в математически ничейной позиции и проиграл. Не думаю, что Ян должен себя винить, эта партия должна его раскрепостить. Думаю, что результативные партии будут и немало.

На исход повлияло то, что была такая длинная партия. Одна из сильнейших сторон Магнуса — износ противника. Он на шестом и седьмом часу игры сильнее соперников. В силу прекрасной физической формы и специфического таланта, которым он обладает. Магнус выжимает воду из камня, всегда находит новые ходы в ничейной позиции. Именно за счёт этого Карлсен переигрывает соперников, он делает это там, где другие не могут.

Яну ничего не нужно менять в стратегии, потому что разрыв в одно очко всегда держит. Если выиграть одну партию, всё вернётся. Никто в таких ситуациях не бросается вперёд. Это самое простое решение, чтобы потом проиграть две-три партии. Наоборот, нужно держать напряжение и реализовывать свои сильные стороны.

Мне не приходилось играть настолько длинные партии на первенство мира, но длинные партии у меня бывали. Не настолько, конечно, но в этом нет ничего экстремального. Теннисисты тоже играют длинные сеты и геймы, еле передвигаются по корту. Ну, тяжело, бывает. Лимит ходов неограничен, не думаю, что произошло что-то сверхъестественное. Такая партия не должна отнять у Магнуса и Яна много сил, наоборот, она должна их раззадорить», — сказал Глуховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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