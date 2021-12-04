Хорватия — в финале Кубка Дэвиса, Непомнящий оступился в игре с Карлсеном. Главное к утру
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Сенсационный вылет Новака Джоковича со сборной Сербии на Кубке Дэвиса, осечка известного российского шахматиста Яна Непомнящего в игре с норвежцем Магнусом Карлсеном и травма российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в преддверии Олимпийских игр. Главное к утру в подборке «Чемпионата».
- Мектич и Павич обыграли пару Джокович / Краинович и вывели Хорватию в финал Кубка Дэвиса.
- Карлсен одержал победу над Непомнящим в шестой партии матча за титул чемпиона мира.
- «Рейнджерс» всухую победили «Сан-Хосе». Шестёркин не доиграл матч из-за травмы.
- Петтис защитил пояс в главном бою Bellator 272, победив будущего соперника Магомедова.
- Российский легковес Шаблий победил американца Кинга на турнире Bellator 272.
- СКА обыграл лидера Западной конференции КХЛ, прервав победную серию «Йокерита».
- «Зенит» и «Ростов» сыграли вничью в матче Российской Премьер-Лиги.
- Орлов: было бы круто сыграть с «Вашингтоном» в России. Охота показать ребятам, чем богаты.
- Принадлежащий ЦСКА Гайч забил первый гол за 8 месяцев. Он выступает в аренде в «Уэске».
- РПЛ выступила с официальным заявлением по поводу акций фанатов клубов на матчах 17-го тура.
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