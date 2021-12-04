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Хорватия — в финале Кубка Дэвиса, Непомнящий оступился в игре с Карлсеном. Главное к утру

Хорватия — в финале Кубка Дэвиса, Непомнящий оступился в игре с Карлсеном. Главное к утру
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Сенсационный вылет Новака Джоковича со сборной Сербии на Кубке Дэвиса, осечка известного российского шахматиста Яна Непомнящего в игре с норвежцем Магнусом Карлсеном и травма российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в преддверии Олимпийских игр. Главное к утру в подборке «Чемпионата».

  1. Мектич и Павич обыграли пару Джокович / Краинович и вывели Хорватию в финал Кубка Дэвиса.
  2. Карлсен одержал победу над Непомнящим в шестой партии матча за титул чемпиона мира.
  3. «Рейнджерс» всухую победили «Сан-Хосе». Шестёркин не доиграл матч из-за травмы.
  4. Петтис защитил пояс в главном бою Bellator 272, победив будущего соперника Магомедова.
  5. Российский легковес Шаблий победил американца Кинга на турнире Bellator 272.
  6. СКА обыграл лидера Западной конференции КХЛ, прервав победную серию «Йокерита».
  7. «Зенит» и «Ростов» сыграли вничью в матче Российской Премьер-Лиги.
  8. Орлов: было бы круто сыграть с «Вашингтоном» в России. Охота показать ребятам, чем богаты.
  9. Принадлежащий ЦСКА Гайч забил первый гол за 8 месяцев. Он выступает в аренде в «Уэске».
  10. РПЛ выступила с официальным заявлением по поводу акций фанатов клубов на матчах 17-го тура.
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