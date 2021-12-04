Хорватия — в финале Кубка Дэвиса, Непомнящий оступился в игре с Карлсеном. Главное к утру

Сенсационный вылет Новака Джоковича со сборной Сербии на Кубке Дэвиса, осечка известного российского шахматиста Яна Непомнящего в игре с норвежцем Магнусом Карлсеном и травма российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в преддверии Олимпийских игр. Главное к утру в подборке «Чемпионата».