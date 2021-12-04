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Вероника Логинова заняла пост генерального директора РУСАДА

Вероника Логинова заняла пост генерального директора РУСАДА
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Совет учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) утвердил Веронику Логинову на посту генерального директора организации. Об этом сообщает ТАСС.

Логинова уже имеет опыт работы в РУСАДА, также на протяжении нескольких лет она возглавляла отдел антидопингового обеспечения в Министерстве спорта России. Согласно информации с официального сайта Российского международного олимпийского университета, Логинова является советником ректора по разработке антидопинговых программ.

РУСАДА в начале июня получило от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, которого РУСАДА лишилось в декабре 2020 года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). План должен быть реализован до середины декабря 2022 года.

После увольнения с поста генерального директора РУСАДА Юрия Гануса в августе 2020 года до 1 декабря 2021 года исполняющим обязанности главы агентства был Михаил Буханов.

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