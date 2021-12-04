Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в седьмой партии матча за мировую шахматную корону
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен провели седьмую партию матча за мировую шахматную корону. Она завершилась ничьей.
Ранее соперники первые пять партий закончили ничьими. В шестой партии победу одержал Карлсен. Теперь он ведёт в счёте 4:3.
Матч состоит из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определён, шахматисты сыграют тай-брейк.
Следующая, восьмая партия состоится завтра, 5 декабря. Далее партии запланированы на 7, 8, 10, 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря. Начало всех партий – в 15:30 мск.
Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».
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